Юрий Шалабаев поздравил нижегородских выпускников с окончанием школы

В городе начались «Последние звонки».

Источник: Время

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поздравил выпускников с окончанием школы. Об этом глава города сообщил в своем макс-канале.

В этом году такой чести удостоились учащиеся школы № 176 в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

«Ребята здесь активные и разносторонние: они не только успешно осваивали учебную программу, но и проявляли себя в творчестве, науке, спорте и общественной жизни, добиваясь высоких результатов на конкурсах и олимпиадах самого разного уровня», — отметил Шалабаев.

Всего в этом году со школой прощаются более 6 тысяч одиннадцатиклассников. У девятиклассников (в городе их свыше 15 тысяч) тоже проходят выпускные. Впереди государственная итоговая аттестация: 1 июня — ЕГЭ по истории, литературе и химии, а 2 июня — ОГЭ по математике для девятых классов.

«Уверен, у всех всё получится! Главное — верить в себя, не бояться трудностей. А родители и учителя вас поддержат и помогут вам справиться с волнением», — подытожил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Ранее мы писали, что Нижегородская область готова к проведению государственной итоговой аттестации.