На поддержку профессиональных спортклубов в Ростовской области выделили 500 миллионов рублей

Правительство Ростовской области выделило 500 миллионов рублей из бюджета на финансовую поддержку профессиональных игровых команд региона. Об этом говорится на сайте донского правительства.
Средства предназначены для подготовки и участия клубов во всероссийских и международных соревнованиях.
Министерство по физической культуре и спорту провело конкурсный отбор, по итогам которого заключено девять договоров с победителями. Среди получателей — футбольный, хоккейный и гандбольный клубы, а также команды по регби, волейболу и другим видам спорта.
Перечисление средств планируется до конца месяца.
