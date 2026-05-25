В Челябинске открыли фотовыставку с экодостижениями предприятий региона

Экспозицию из 29 стендов разместили вдоль пешеходной части улицы Кирова.

Источник: Национальные проекты России

Фотовыставку, посвященную достижениям предприятий Челябинской области в реализации федпроекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие», открыли 21 мая в столице Южного Урала, сообщили в региональном министерстве экологии.

В состав экспозиции входят 29 стендов. Они расположены на пешеходной части улицы Кирова в районе дома № 165. Информация, размещенная на стендах, позволит жителям и гостям города узнать, например, об экодостижениях Магнитогорского металлургического комбината, Челябинского трубопрокатного завода и других предприятий.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.