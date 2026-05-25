Воронежская фигуристка Костылева не будет выступать за Азербайджан

После того, как сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство на азербайджанское, в сетях появились слухи о том, что его примеру последует воронежская фигуристка Елена Костылева.
Но мать спортсменки Ирина Костылева заявила, что нет смысла менять гражданство сейчас.
— Моя Лена номер один в стране. Она достойно представит свою Родину — Россию, — написала Костылева-старшая в соцсетях.
Любопытно, что ранее Ирина сама провоцировала слухи о смене гражданства, угрожая выйти замуж за итальянца ради дочери. Также мать спортсменки озвучивала вариант выступления Лены за Китай. Но азиатам Костылевы отказали.