Воронежская фигуристка Костылева не будет выступать за Азербайджан

Мать спортсменки прокомментировала слухи о возможной смене гражданства.

Источник: Комсомольская правда

После того, как сын Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство на азербайджанское, в сетях появились слухи о том, что его примеру последует воронежская фигуристка Елена Костылева.

Но мать спортсменки Ирина Костылева заявила, что нет смысла менять гражданство сейчас.

— Моя Лена номер один в стране. Она достойно представит свою Родину — Россию, — написала Костылева-старшая в соцсетях.

Любопытно, что ранее Ирина сама провоцировала слухи о смене гражданства, угрожая выйти замуж за итальянца ради дочери. Также мать спортсменки озвучивала вариант выступления Лены за Китай. Но азиатам Костылевы отказали.