На Дону сто многодетных семей получили деньги по земельным сертификатам

Как напомнили в правительстве, с 2024 года право на меру господдержки распространяется на тех, кто состоит на учете для бесплатного предоставления земельных участков во всех муниципалитетах Дона. Размер земельного сертификата в 2026 году составил 912 тысяч 200 рублей. Эти деньги можно направить на покупку квартиры, строительство дома, погашение жилищного кредита. Для получения сертификата нужно подать заявление в «Агентство жилищных программ».