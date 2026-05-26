Студенты ЮУрГУ смогут проходить практику в полиции

ГУ МВД России по Челябинской области и ЮУрГУ договорились о сотрудничестве. Соглашение скрепили подписями генерал‑лейтенант полиции Сергей Космачев и ректор Александр Вагнер. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Студентам ЮУрГУ предоставят возможность проходить практику в органах внутренних дел с ознакомлением специфики работы подразделений. Запланирована корректировка и актуализация образовательных программ вуза с учетом опыта сотрудников МВД Соглашением также предусмотрена совместная профилактика преступлений и правонарушений, в том числе среди студентов, и противодействие IT‑мошенничеству.
«Основой отношений выступает подготовка кадров. У нас ведется целый перечень программ в области юриспруденции, в частности, правоохранительная деятельность, судебная экспертиза, выпускники которых необходимы полиции. Нам хочется, чтобы наши программы были в тренде, актуальными. И в этом смысле нам всегда нужна обратная связь, участие наших партнеров для корректировки, проектирования и реализации образовательных программ. В соглашении прописаны моменты, которые позволят нам более эффективно защищать наших студентов и сотрудников от цифрового мошенничества», — сказал ректор ЮУрГУ Александр Вагнер.
ГУ МВД по региону и вуз связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Более 3500 выпускников ЮУрГУ проходят службу в органах внутренних дел.
«Подписание соглашения — это важное событие в жизни и Главного управления, и университета, направленное на продуктивное и дальнейшее плодотворное сотрудничество. Мы признательны руководству вуза и лично Александру Рудольфовичу за понимание важности и нужности нашего взаимодействия во благо жителей Челябинской области», — подчеркнул генерал‑лейтенант полиции Сергей Космачев.
На площадке перед главным корпусом университета была организована выставка специальной техники МВД. Студенты смогли увидеть современный служебный транспорт, ретро‑автомобиль ВАЗ‑2101, мотоциклы 70—80‑х годов, электромобиль патрульно‑постовой службы, квадроциклы и гольф‑кары для охраны порядка в парковых зонах, передвижную криминалистическую лабораторию. На втором этаже здания учащиеся познакомились с экспозицией вооружения МВД. Кроме того, ГУ МВД организовало рекрутинговый центр для привлечения выпускников ЮУрГУ на службу в органы внутренних дел.