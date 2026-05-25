Вернут с процентами? Истец отсудила 2 млн у экс-зампреда облсуда Волгограда

Уроженке города Волжского Волгоградской области, а ныне жительнице Москвы Елене Кокиной удалось отсудить 2 млн рублей у бывшего заместителя председателя Волгоградского областного суда Сергея Злобина и другой бывшей представительницы судейского сообщества Зои Карсеевой. Решение в пользу истца принял Преображенский райсуд столицы 13 марта. В окончательной форме оно вынесено 14 мая и еще может быть оспорено сторонами. Подробности в материале «АиФ-Волгоград».
«Свела жизнь»: волжанка надеялась отсудить у клиники деньги на суррогатную мать.
Уроженка города Волжского рассказывает: с Сергеем Злобиным ее свела жизнь, когда на сайте Мосгорсуда она нашла дело, в котором он представлял интересы истца. Ситуация была ей до боли знакома. Как и та женщина, она считала себя жертвой медиков.
Елена Кокина мечтала стать мамой. Но здоровье не позволяло ей забеременеть. А обратившись к врачам, она только ухудшила свое положение. По ее словам, медики выставили ей диагноз «на глаз». И не только не решили ее проблему, но усугубили ее.
Связавшись с Сергеем Злобиным, ранее занимавшим должность заместителя председателя Волгоградского областного суда, она надеялась, что сможет хотя бы отсудить у клиники деньги, чтобы оплатить услуги суррогатной мамы. Но ее надежды были обмануты, а договор на адвокатские услуги обернулся только лишними тратами.
«Доверилась опыту»: средства за услугу клиент перечисляла экс-жене адвоката.
«Я пришла к человеку, доверившись его статусу и опыту. Исправно передавала деньги. Но затем началось нечто странное. Злобин стал говорить о дополнительных расходах, в том числе, на медэкспертизы, которые я не видела. Я верила. Ведь он бывший судья, он должен знать, как работать», — рассказала «АиФ-Волгоград» Елена Кокина.
Однако женщину тревожило, что иск в суд так и не был подан. А средства на проведение медэкспертиз Злобин просил перечислять не через кассу адвокатского объединения, а на банковские карты Зои Карсеевой.
«Это позже я узнала, что она — его бывшая жена. В общей сложности я перечислила на карту Злобину и Карсеевой около 2 млн рублей. Однако результата не получила», — делится уроженка Волжского.
«Отработал до копейки»: адвокат настаивал, что выполнил свою работу.
Договор с Сергеем Злобиным Елена Кокина расторгла. В апреле 2023 года она пожаловалась на его действия в адвокатскую палату. Там экс-судью лишь пожурили. Тогда клиент подала иск в суд с тем, чтобы вернуть деньги, которые перечислила ему и его экс-супруге.
Сергей Злобин тогда так прокомментировал «АиФ-Волгоград» свои взаимоотношения с бывшей клиенткой: «Эта женщина уже обращалась и в Следственный комитет, и в прокуратуру. Но надзорный орган не нашел нарушений в моей деятельности, а следствие отказало в возбуждении уголовного дела. Те средства, которые она считает похищенными, я отработал в соответствии с заключенным между нами договором».
Елена Кокина возражает: теперь, после того, как в их споре суд принял ее сторону, она вновь готова обратиться и в Преображенское отделение СК, и с жалобой на этот следственный орган, который не нашел состава преступления в действиях Злобина.
«Рассчитывала на профессионализм»: суд принял решение в пользу истца.
«Обращаясь к ответчику за правовой помощью, истец рассчитывала, что он, как профессиональный участник рынка оказания юридических услуг, окажет правовую помощь в объеме, который был необходим с учетом изложенных обстоятельств дела», — говорится в решении Преображенского райсуда Москвы.
Однако исковое заявление было подано адвокатом в Замоскворецкий райсуд Москвы лишь более чем через два года после заключения соглашения. Да и оно было оставлено без рассмотрения, поскольку истец в заседание не явился. Кокина уверяет: она о назначенном заседании ничего не знала.
Изучив все обстоятельства дела, судья Константин Трофимович постановил: взыскать с Сергея Злобина и Зои Карсеевой солидарно в пользу Елены Кокиной более 2 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами с 20 апреля 2023 года по 31 мая 2024 года в сумме более 296 тысяч рублей и с 1 июня 2024 года по день фактического исполнения обязательств от суммы основного долга сумма по курсу ЦБ РФ.
«АиФ-Волгоград» продолжит следить за развитием событий.