Проект комплекса апартаментов в Светлом прошёл экспертизу

Экспертиза одобрила проект строительства комплекса апартаментов со встроенными коммерческими помещениями на набережной в Светлом. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Строительство запланировано на ул. Заводской, на земельном участке с кадастровым номером 39:18:010025:1. В качестве экспертной организации выступила московская компания «ПромМашТест Экспертиза». Проектную документацию готовили ООО «Другая Архитектура» и ООО «Проекткант» (Калининград). Указанный застройщик — ООО «Онегин» (г. Светлый). Положительное заключение получено 22 мая 2026 года и внесено в реестр 25 мая. Форма экспертизы — негосударственная.
Площадь участка — 3377 кв.м. Кадастровая стоимость — порядка 12,4 млн рублей.