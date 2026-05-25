Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект комплекса апартаментов в Светлом прошёл экспертизу

Положительное заключение получено 22 мая.

Экспертиза одобрила проект строительства комплекса апартаментов со встроенными коммерческими помещениями на набережной в Светлом. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

Строительство запланировано на ул. Заводской, на земельном участке с кадастровым номером 39:18:010025:1. В качестве экспертной организации выступила московская компания «ПромМашТест Экспертиза». Проектную документацию готовили ООО «Другая Архитектура» и ООО «Проекткант» (Калининград). Указанный застройщик — ООО «Онегин» (г. Светлый). Положительное заключение получено 22 мая 2026 года и внесено в реестр 25 мая. Форма экспертизы — негосударственная.

Площадь участка — 3377 кв.м. Кадастровая стоимость — порядка 12,4 млн рублей.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше