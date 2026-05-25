Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В детсадах Кунгура придумали эвакуировать малышей обещанием сюрприза

В пермских детских учреждениях такой практики нет.

Детские сады Кунгура используют необычное оповещение в случае опасности, пишет 59.ru.

В случае пожара, экстренной ситуации или учебной тревоги воспитанники слышат из громкоговорителей предложение найти сюрприз на детской площадке. Власти города уверены, что благодаря такому подходу дети не испугаются.

«Цель таких мероприятий — научить детей правильному поведению в экстренных ситуациях, не вызывая у них панику», — рассказали в администрации.

В пермских детских садах такой практики пока нет. Ребята слышат либо заранее записанные речевые модули об эвакуации, либо слова сотрудника учреждения, которые он говорит в микрофон.