В детсадах Кунгура придумали эвакуировать малышей обещанием сюрприза

Детские сады Кунгура используют необычное оповещение в случае опасности, пишет 59.ru.
В случае пожара, экстренной ситуации или учебной тревоги воспитанники слышат из громкоговорителей предложение найти сюрприз на детской площадке. Власти города уверены, что благодаря такому подходу дети не испугаются.
«Цель таких мероприятий — научить детей правильному поведению в экстренных ситуациях, не вызывая у них панику», — рассказали в администрации.
В пермских детских садах такой практики пока нет. Ребята слышат либо заранее записанные речевые модули об эвакуации, либо слова сотрудника учреждения, которые он говорит в микрофон.