На территории больницы в подмосковных Люберцах построят кислородную станцию

Ее возведут до конца года в ходе модернизации лечебного учреждения.

Источник: Национальные проекты России

Кислородную станцию для Люберецкой больницы им. Ухтомского начали строить в Московской области, сообщил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Работы проводят в соответствии с задачами национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Станция будет обеспечивать подачу кислорода и азота в палаты интенсивной терапии, операционные и реанимацию. Уточняется, что специалисты ремонтируют и саму больницу. По словам Владимира Волкова, в диагностическом корпусе сейчас заканчивают отделочные работы, устанавливают двери и сантехнику, а в хирургическом — укладывают пол и размещают новые перегородки. Помимо этого, специалисты модернизируют фасады зданий. Завершить работы планируют до конца 2026 года.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.