Депутат Заксобрания Пичугин поздравил спортшколу «Чайка» с 15-летием

В Нижнем Новгороде прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 15-летию спортивной школы «Чайка». В празднике приняли участие воспитанники спортивной школы и почетные гости: представители министерства спорта Нижегородской области и городской администрации, депутаты областного парламента и городской Думы, руководство Горьковского автозавода, руководители спортивных федераций. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии «Единая Россия».
С приветственным словом к присутствующим обратился депутат Законодательного собрания Нижегородской области (фракция «Единая Россия») Вадим Пичугин.
«Огромный скачок в развитии спортшколы дала реконструкция стадиона — появилась новейшая инфраструктура, которая позволила открыть новые виды спорта, дополнительно привлечь воспитанников. Богатые традиции великих автозаводских спортсменов сегодня поддерживают воспитанники “Чайки”, достойно представляя регион, родную спортшколу на соревнованиях всероссийского и международного значения. 15 мастеров спорта, более 200 кандидатов в мастера смогли воспитать тренеры — профессионалы. А сколько еще только мечтают о победах! Каждый день, тренируясь здесь, они шаг за шагом приближаются к своей мечте. Я поздравляю руководство школы, тренерский состав, воспитанников с юбилеем! Желаю процветания школе и побед воспитанникам!» — отметил Вадим Пичугин.
Руководитель спортшколы Андрей Бояринцев поблагодарил депутатов городской Думы и областного Законодательного собрания за вклад в развитие учреждения и укрепление материально-технической базы учреждения. В частности, по решению Вадима Пичугина за пять лет были приобретены офисная мебель и техника, холодильное оборудование, телевизор, футбольные ворота, светильники для памп-трека и футбольного поля, оборудование для оздоровительно-восстановительного центра, а к юбилею были закуплены подарки участникам торжества.
Кульминацией дня стал товарищеский футбольный матч между командами ПАО «ГАЗ» и администрации Нижнего Новгорода. Для гостей мероприятия был организован настоящий спортивный праздник с анимацией, полевой кухней и лотереей с ценными призами. Также юные спортсмены демонстрировали свое мастерство в BMX, футболе, гимнастике, городошном спорте, волейболе, боксе, кикбоксинге, тайском боксе и регби.
«Я уже два года занимаюсь в этой спортивной школе и каждый раз прихожу сюда с огромным удовольствием! Велоспорт BMX — мой любимый вид спорта: он динамичный, разноплановый, никогда не надоедает. Благодаря тренировкам я стал сильнее физически и увереннее в себе. Это круто!» — рассказал воспитанник МБОУ ДО СШ «Чайка» Андрей Батьов. «Здесь отличная обстановка, друзья, коллектив хороший, тренеры отличные. Нам здесь очень нравится», — поделилась мама воспитанника Елена Батьова.
Напомним, популяризация здорового образа жизни и регулярной физической активности среди детей и подростков, а также создание комфортных условий для массового спорта являются одним из приоритетных направлений реализации Народной программы «Единой России» и партийного проект «Детский спорт».
