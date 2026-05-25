«Беларусбанк» заявил об изменении правил обслуживания карт с 1 июня 2026 года.
При определении суммы вознаграждения за пользование карточками банка до 1 июня учитывается общий безналичный оборот по счету.
В банке привели пример. У белоруса есть зарплатный счет и к нему оформлены три банковские карты «Беларусбанка» для разных целей. В это случае будут учитываться транзакции по счету, а не по каждой карте. Так, если сумма безналичных операций составила 1000 рублей, то этого будет достаточно для бесплатного обслуживания всех карт.
Но с 1 июня подход изменится — безналичный расчет будут учитывать отдельно по каждой карточке. Для бесплатного пользования картой «Леди», необходимо каждый месяц оплачивать ей покупки или услуги не менее чем на 500 рублей. Что касается карты «Щодрая», то сумма указана не менее чес 600 рублей.
