Разработан набор тестов для оценки качества работы ИИ для мышечного управления техникой

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Ученые в России разработали набор тестов, который позволяет очень точно оценивать то, насколько хорошо системы ИИ для мышечного управления техникой распознают жесты пользователей. Это позволит выявить недостатки и повысить качество работы подобных алгоритмов, сообщил Центр научной коммуникации МФТИ.
«Проведенное нами исследование показало, что даже самые мощные нейросети бессильны перед индивидуальными различиями. Мышечный “почерк” каждого человека уникален настолько, что его теоретически можно использовать как пароль. Поэтому ни одна из протестированных моделей не смогла с первого раза его правильно распознать. Следовательно, на первый план выходят адаптивные алгоритмы», — пояснил один из разработчиков теста из МФТИ Кирилл Головань, чьи слова приводит Центр научной коммуникации вуза.
Как отмечают ученые, в последние годы инженеры разрабатывают технологии управления техникой, «умные» протезы и системы дополненной и виртуальной реальности, которые позволяют человеку управлять этими устройствами при помощи электрических сигналов, вырабатываемых мышцами. Подобные сигналы можно в теории считывать в любое время суток и при любых условиях среды, что выгодно отличает их от систем, использующих камеры или лидары для считывания намерений пользователя.
Как правило, эти импульсы электрической активности считываются при помощи прикрепленных к коже электродов и затем преобразуются в понятные конечным устройствам и компьютерам сигналы при помощи нейросетей или классических алгоритмов машинного обучения. Российские ученые заинтересовались тем, насколько хорошо происходит это преобразование, для чего они создали практический тест, позволяющий всесторонне оценить качество работы ИИ в строго контролируемой и повторяемой обстановке.
В его рамках обученная на одном наборе сигналов проверяемая нейросеть должна обработать и считать жесты руки незнакомого ей добровольца без дополнительного обучения. Подобным образом ученые проверили работу большого числа классических алгоритмов машинного обучения и нейросетей, ни одна из которых не показала приемлемого качества распознавания. В лучшем случае ИИ распознавал около 35% жестов, причем исследователи не нашли значимой разницы между нейросетевыми и классическими подходами.
Как отмечают исследователи, подобный провал связан с тем, что одни и те же жесты, которые исполняют разные люди, порождают слишком разные электрические сигналы, которые ИИ и алгоритмы машинного обучения просто не способны обобщить. Это говорит в пользу того, что системы ИИ нужно комбинировать со специальными алгоритмами, которые будут помогать калибровать и адаптировать их под каждого конкретного пользователя, подытожили ученые.