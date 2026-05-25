Астроном Дёмин из Ростова назвал ключевые небесные события июня

Астроном из Ростова раскрыл ключевые космические явления июня. Заведующий обсерваторией парка Горького Николай Дёмин поделился с rostov.aif.ru, где и когда в первый меясц лета можно увидеть планеты невооружённым глазом.9 июня, вскоре после захода Солнца, на небе сблизятся две самые яркие планеты — Венера и Юпитер. Их будет хорошо видно без телескопа. А если вооружиться оптикой, можно разглядеть фазы Венеры, облачные пояса Юпитера и четыре его крупнейших спутника: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто.12 июня состоится парад планет: Меркурий, Венера и Юпитер выстроятся в линию. Все три объекта будут видны низко над западным горизонтом сразу после заката. Для лучшего обзора астроном советует выбраться за город.15 июня можно будет разглядеть Меркурий — ближайшую к Солнцу планету — в созвездии Близнецов. В телескоп любители астрономии увидят его серповидную форму.21 июня наступит летнее солнцестояние — астрономическое начало лета в обоих полушариях. В этот день в северном полушарии самый длинный световой день и самая короткая ночь.29 июня произойдёт микролуние: полнолуние совпадёт с апогеем лунной орбиты. В такие моменты Луна выглядит на 10% меньше и на 25% тусклее обычного. Микролуния случаются примерно два-три раза в год.