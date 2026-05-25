«Великий гуманист»: Черняховск стал локацией для съемок фильма «Айтматов»

В Калининградской области проходят съемки биографической драмы, посвященной жизни и творчеству выдающегося советского писателя Чингиза Айтматова. Над фильмом работает команда, имееющая опыт участия в крупных кинематографических и телевизионных проектах, в числе которых «Высоцкий. Спасибо, что живой» и «Триггер». Ключевой локацией для съемок стал Черняховск, в последние годы весьма популярный у кинематографистов, пытающихся воссоздать в своих картинах атмосферу прошлого. На сей раз город на берегу Анграпы «изображает» столицу ГДР — Восточный Берлин.
«Айтматов» — биографическая драма о жизни и творчестве советского писателя Чингиза Айтматова. В литературоведении его часто называют основоположником особого типа философской прозы, а также «великим гуманистом» и «классиком мировой литературы» за глубокое осмысление общечеловеческих ценностей, природы и нравственности. «Переживая личные утраты, сомнения и первые творческие неудачи, Чингиз Айтматов проходит путь от неизвестного автора до голоса народа. Его жизнь переплетается с любовью, болью и ответственностью за судьбу страны, а каждое написанное слово становится шагом к бессмертию. Это история о том, как через испытания рождается личность, способная изменить культурный код целого поколения», — гласит аннотация к будущей картине.
На съемочной площадке в Черняховске — «Берлине» побывала фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.