В Брянской области школьники узнали, как устроена работа скорой помощи

Учащиеся Семецкой школы в Брянской области посетили отделение скорой медицинской помощи Почепской центральной районной больницы, сообщили в медицинском информационно-аналитическом центре Брянска. Профориентационную экскурсию для подростков организовали при поддержке федпроекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Ребята узнали о деталях организации работы скорой помощи, количестве ежедневных вызовов и самых частых ситуациях, с которыми приходится сталкиваться фельдшерам. Также школьникам показали работу диспетчерской. Старшеклассники узнали, как регистрируются звонки и насколько оперативно нуждающимся направляют медицинская помощь.
Еще подросткам продемонстрировали оснащение реанимобиля. Школьники узнали о предназначении дефибриллятора, аппарата искусственной вентиляции легких. Особое внимание было уделено аптечке для оказания экстренной помощи. Помимо этого, ребятам объяснили, в каких случаях целесообразно включать автомобильную сирену.
