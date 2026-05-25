Музыкальный поединок устроят в Волгограде «Волга систерс» и «Волга бразерс»

Поклонники эстрады станут 30 мая свидетелями музыкального батла в Волгограде. На сцене ЦКЗ сойдутся в поединке два ансамбля — «Волга систерс» и «Волга бразерс».
По задумке автора проекта, Алевтина Егорова, Мария Сергеева и Стася Фатеева представят композиции из репертуара Ольги Кормухиной и Анжелики Варум, а также собственные произведения. А Руслан Сигбатулин и Алексей Шапошников исполнят песни Владимира Преснякова-младшего, Вячеслава Добрынина, группы Golden Earring и других представителей эстрады.
Музыкальную поддержку участникам обеспечит духовой оркестр «Татьянин-BAND» под управлением Татьяны Любимовой.
Начало в 19:00. 12+
