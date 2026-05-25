В Челябинске прошла лекция о проблемах искусственного интеллекта

Лекция «Математики, ваш выход! 20 насущных проблем ИИ» состоялась в Южно-Уральском государственном университете, сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области. Повышение интереса к информационным технологиям — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая информация государства».
В качестве лектора выступил российский ученый и ИТ-специалист в области информационной безопасности Андрей Масалович. Он обозначил ключевые технические, этические, правовые и социальные вызовы, связанные с развитием и внедрением искусственного интеллекта. Особое внимание ученый уделил вопросам безопасности нейросетей и достоверности данных. Слушателями лекции были студенты, преподаватели и молодые исследователи, интересующиеся развитием искусственного интеллекта, анализом данных и современными цифровыми технологиями.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.