Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске прошла лекция о проблемах искусственного интеллекта

На занятии эксперт обозначил ключевые технические, этические, правовые и социальные вызовы, связанные с развитием и внедрением ИИ.

Источник: Национальные проекты России

Лекция «Математики, ваш выход! 20 насущных проблем ИИ» состоялась в Южно-Уральском государственном университете, сообщили в аппарате губернатора и правительства Челябинской области. Повышение интереса к информационным технологиям — одна из задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая информация государства».

В качестве лектора выступил российский ученый и ИТ-специалист в области информационной безопасности Андрей Масалович. Он обозначил ключевые технические, этические, правовые и социальные вызовы, связанные с развитием и внедрением искусственного интеллекта. Особое внимание ученый уделил вопросам безопасности нейросетей и достоверности данных. Слушателями лекции были студенты, преподаватели и молодые исследователи, интересующиеся развитием искусственного интеллекта, анализом данных и современными цифровыми технологиями.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.