В Волгоградской области начали работать первые «земские тренеры»

Отработать на новом месте им предстоит не менее пяти лет.

Источник: Национальные проекты России

Двое первых участников программы «Земский тренер» заключили договоры с комитетом физической культуры и спорта Волгоградской области, сообщили в ведомстве. Мера поддержки реализуется по государственной программе «Спорт России» и направлена на привлечение специалистов в сельскую местность и малые города.

Так, в спортивное учреждение поселка Светлый Яр устроился тренер, проживавший в Волгограде, а в Среднеахтубинский район переехал специалист из Калача-на-Дону. Напомним, согласно условиям программы, запущенной в 2026 году, «земские тренеры» могут получить выплату в размере 1 млн рублей. Для этого необходимо постоянно проживать в населенном пункте с населением не более 50 тыс. человек и устроиться в профильную организацию. Программа подходит тем, кто возвращается на малую родину после получения образования, и тем, кто принял решение переехать. Отработать на новом месте предстоит не менее пяти лет.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.