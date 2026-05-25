В Волгоградской области начали работать первые «земские тренеры»

Так, в спортивное учреждение поселка Светлый Яр устроился тренер, проживавший в Волгограде, а в Среднеахтубинский район переехал специалист из Калача-на-Дону. Напомним, согласно условиям программы, запущенной в 2026 году, «земские тренеры» могут получить выплату в размере 1 млн рублей. Для этого необходимо постоянно проживать в населенном пункте с населением не более 50 тыс. человек и устроиться в профильную организацию. Программа подходит тем, кто возвращается на малую родину после получения образования, и тем, кто принял решение переехать. Отработать на новом месте предстоит не менее пяти лет.