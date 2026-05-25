Егор Титов призвал не винить Боселли в неудачной концовке сезона у «Краснодара»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Егор Титов выступил с критикой в адрес тех, кто возлагает всю вину за неудачную концовку сезона на игрока «Краснодара» Хуана Боселли.
Боселли упустил две возможности забить, которые могли бы принести «Краснодару» победу. В матче 29-го тура РПЛ против «Динамо» (1:2) уругваец не реализовал выход один на один. А в Суперфинале FONBET Кубка России против «Спартака» (1:1 в основное время, 3:4 в серии пенальти) нападающий не смог забить решающий пенальти. После этих промахов болельщики и эксперты начали критиковать Боселли.
Титов в беседе с Metaratings.ru подчеркнул, что Боселли не является единственным ответственным за неудачи «Краснодара». Он отметил, что неудачи игрока связаны с обстоятельствами, а не с его личными качествами. По мнению Титова, Боселли — неплохой футболист, но в некоторых матчах ему не удалось показать свой лучший уровень.
Экс-игрок «Спартака» также выразил уверенность в том, что «Краснодар» сделает выводы из сезона и усилит состав. Он считает, что команде необходимо постоянно быть в числе претендентов на чемпионство и стремиться к победе в таких турнирах, как Суперфинал Кубка России.
Боселли присоединился к «Краснодару» в феврале 2026 года и провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах сезона, забив один гол и отдав две результативные передачи. Однако команда не смогла завоевать чемпионство, уступив «Зениту» два очка.
За время выступления в ФК «Пари НН» с сентября 2023 года, Боселли стал важной частью команды. За 2,5 года он провёл 75 матчей, забив 24 гола и отдав 4 результативные передачи. Это позволило ему занять третье место в списке лучших бомбардиров клуба в истории.