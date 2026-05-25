В Москве более 100 девятиклассников досрочно сдали ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) досрочно сдали свыше 100 учеников, сообщили в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
Досрочный период проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) для девятиклассников проходил с 21 апреля по 18 мая. Принять участие могли только те, у кого отсутствовала академическая задолженность, завершено освоение учебного плана, успешно пройдено итоговое собеседование по русскому языку.
Кроме того, должна была быть уважительная причина для невозможности участия в основном периоде ГИА. Например, участие в спортивных соревнованиях, олимпиадах или медицинские показания. Уточним, основной период сдачи будет с 2 июня по 6 июля, дополнительный — с 3 по 25 сентября.
Школьники, планирующие поступать в колледж, сдавали только два экзамена — по русскому языку и математике. Те, кто решил продолжить обучение в 10-м классе, выбирали еще два дополнительных предмета. При этом участники с ограниченными возможностями здоровья по своему усмотрению могли выбрать для сдачи экзаменов только два обязательных.
В 2026 году столичные девятиклассники впервые сдали биологию и историю не письменно, а на компьютерах. Эти предметы пополнили список дисциплин, которые проводятся в электронном формате: информатика, география, физика и иностранные языки.
