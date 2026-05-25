В 2027 году появятся единые учебники по информатике для старшеклассников

Единые учебники по информатике для старшеклассников появятся в российских школах в 2027 году, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Мы продолжаем работу по подготовке единых линеек государственных учебников, в том числе по информатике, выстраиваем в них межпредметные связи и синхронизируем темы с другими учебными дисциплинами. На 2027 год запланировано включение в федеральный перечень новых учебников по информатике для 10−11-х классов, после чего старшеклассники смогут начать по ним обучение», — отметил Кравцов.
Он обратил внимание, что следующим этапом станет разработка учебников по информатике для 7−9-х классов. Содержание будет полностью соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам и федеральным основным общеобразовательным программам, в том числе федеральным рабочим программам по информатике базового и углубленного уровней.
