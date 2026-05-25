Ростовские врачи спасли иностранца, заболевшего бутулизмом

В приемное отделение больницы доставили 50-летнего мужчину с жалобами на нарушение глотания, опущение век, мышечную слабость. Пациент оказался гражданином другой страны и накануне прибыл с Родины. Врачи заподозрили у мужчины ботулизм и ввели противоботулиническую сыворотку. Однако им не удалось избежать грозного осложнения — острой дыхательной недостаточности. В течение 40 дней пациент находился в реанимационном отделении, более 20 дней на ИВЛ.