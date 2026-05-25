Ростовские врачи спасли иностранца, заболевшего бутулизмом. Об этом сообщает ЦГБ имени Н. А. Семашко.
В приемное отделение больницы доставили 50-летнего мужчину с жалобами на нарушение глотания, опущение век, мышечную слабость. Пациент оказался гражданином другой страны и накануне прибыл с Родины. Врачи заподозрили у мужчины ботулизм и ввели противоботулиническую сыворотку. Однако им не удалось избежать грозного осложнения — острой дыхательной недостаточности. В течение 40 дней пациент находился в реанимационном отделении, более 20 дней на ИВЛ.
Постепенно мужчина смог самостоятельно приоткрыть глаза, потом —поднять голову и сделать глоток воды. Спустя 37 дней врачи-реаниматологи констатировали полное восстановление тонуса дыхательной мускулатуры и самостоятельного дыхания. Иностранца перевели для дальнейшего лечения в инфекционное отделение.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!