Ростовские врачи спасли иностранца, заболевшего бутулизмом

Мужчина с бутулизмом провел 40 дней в реанимации ростовской больницы.

Ростовские врачи спасли иностранца, заболевшего бутулизмом. Об этом сообщает ЦГБ имени Н. А. Семашко.

В приемное отделение больницы доставили 50-летнего мужчину с жалобами на нарушение глотания, опущение век, мышечную слабость. Пациент оказался гражданином другой страны и накануне прибыл с Родины. Врачи заподозрили у мужчины ботулизм и ввели противоботулиническую сыворотку. Однако им не удалось избежать грозного осложнения — острой дыхательной недостаточности. В течение 40 дней пациент находился в реанимационном отделении, более 20 дней на ИВЛ.

Постепенно мужчина смог самостоятельно приоткрыть глаза, потом —поднять голову и сделать глоток воды. Спустя 37 дней врачи-реаниматологи констатировали полное восстановление тонуса дыхательной мускулатуры и самостоятельного дыхания. Иностранца перевели для дальнейшего лечения в инфекционное отделение.

