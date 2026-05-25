Подмосковный музей «Новый Иерусалим» проведет праздник ко Дню защиты детей

Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» 31 мая представит праздничную программу, разработанную в преддверии Дня защиты детей в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие начнется с интерактивного занятия. Его участники создадут цифровой элемент, вдохновленный выставкой «Лаки. Большая история в миниатюре: Федоскино, Палех, Мстера и Холуй». Также они разработают авторскую открытку с использованием символов и орнаментов традиционных народных промыслов.
А в атриуме музея состоится танцевальный мастер-класс. Занятие проведут тренеры спортивного клуба Fitness One. Завершится праздник концертной программой «Искусство детям». Юные таланты исполнят инструментальную музыку, детские песни, литературные басни и романтические пьесы. Подробная информация о праздничной программе размещена на сайте музея «Новый Иерусалим».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.