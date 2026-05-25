Подмосковная Дубна впервые приняла ультрамарафон

Ультрамарафон «Волжский берег» 23 мая впервые прошел в городе Дубне Московской области, сообщили в министерстве информации и молодежной политики региона. Мероприятие организовали в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России».
Участие в марафоне приняли более 120 бегунов из Москвы и Подмосковья, Тверской области, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Углича, Чебоксар и других городов России. Трасса проходила по набережным и зеленым зонам.
Марафонцы могли выбрать для себя продолжительность забега: 3, 6 или 12 часов. Дистанции начинались с интервалом в несколько часов. Самый длительный забег стартовал в 11:00 утра, а наиболее массовый выход на трассу был запланирован на вечер — в 20:00. Общий финиш всех трех забегов состоялся в 23:00 у памятника Д. И. Менделееву.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.