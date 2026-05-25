В Болховском районе Орловской области школьникам рассказали о рынке труда

Представитель Кадрового центра «Работа России» Болховского района Орловской области Ольга Худокормова провела беседу с учащимися 9-го «Б» класса школы № 3 города Болхова о рынке труда и современных профессиях. Мероприятие провели по национальному проекту «Кадры», сообщили в районной администрации.
Ребята узнали, какие специальности наиболее востребованы в Орловской области, как выбрать профессию с учетом личных интересов и способностей, а также какие навыки будут цениться работодателями в ближайшие годы. Также школьникам рассказали о возможностях временного трудоустройства для подростков в период летних каникул и как пользоваться порталом «Работа России» для поиска вакансий и составления резюме.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.