Путин подписал закон об ужесточении требований к подготовке охранников

МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к подготовке и повышению квалификации сотрудников частных охранных организаций.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Член комитета СФ по обороне и безопасности Дмитрий Краснов пояснял, что образовательные организации, обучающие охранников и руководителей ЧОП, должны получить заключение органа Росгвардии о соответствии их учебно-материальной базы установленным требованиям.
Кроме того, закон уточняет форму и порядок ведения личных карточек всех работников охранных структур, а также правила ведения общедоступного реестра.
Также определен единый порядок выдачи удостоверения частным охранникам.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.