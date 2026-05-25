Компания Лютаревича планирует построить апартаменты на набережной Светлого

Компания «Онегин» планирует построить апартаменты на набережной Светлого. Экспертиза одобрила проект будущего здания. Информацию об этом опубликовали на сайте единого реестра заключений.
Комплекс апартаментов со встроенными коммерческими помещениями намерены разместить на участке с кадастровым номером 39:18:010025:1 на улице Заводской, 18. Территория площадью 3,4 тысячи квадратных метров находится на набережной Светлого. Там располагается бывший ресторан «Пирс».
Документация на строительство проходила негосударственную экспертизу. Её готовили компании «Другая архитектура» и «Проектант».
Застройщиком указано ООО «Онегин». По данным аналитического сервиса Seldon.basis, основным владельцем организации является председатель совета директоров ГК «За Родину» Сергей Лютаревич, соучредитель — Наталья Лютаревич.
Отметим, что компания «Другая архитектура» также разрабатывала проект благоустройства набережной Светлого. Обновлённую зону отдыха открыли в 2023 году.