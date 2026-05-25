Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферопольском роддоме № 2 провели занятие по первой помощи детям

Практические навыки участники отработали на специальных манекенах.

Источник: Национальные проекты России

Занятие по оказанию первой помощи детям в неотложных ситуациях провели для будущих родителей в Симферопольском родильном доме № 2. Мероприятие прошло по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.

С будущими мамами и папами общался детский анастезиолог-реаниматолог. На занятии разобрали действия в случае, если ребенок подавился: рассказали, что нужно делать и показали технику оказания помощи при полной обструкции дыхательных путей.

Будущие родители узнали, как правильно реагировать при получении малышом ожога и что нужно делать в первую очередь. Также развеяли мифы, связанные с оказанием неотложной помощи детям. Практические навыки участники отработали на специальных манекенах.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше