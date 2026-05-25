В Симферопольском роддоме № 2 провели занятие по первой помощи детям

Занятие по оказанию первой помощи детям в неотложных ситуациях провели для будущих родителей в Симферопольском родильном доме № 2. Мероприятие прошло по нацпроекту «Семья», сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Крым.
С будущими мамами и папами общался детский анастезиолог-реаниматолог. На занятии разобрали действия в случае, если ребенок подавился: рассказали, что нужно делать и показали технику оказания помощи при полной обструкции дыхательных путей.
Будущие родители узнали, как правильно реагировать при получении малышом ожога и что нужно делать в первую очередь. Также развеяли мифы, связанные с оказанием неотложной помощи детям. Практические навыки участники отработали на специальных манекенах.
