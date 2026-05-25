У Манежа в Петербурге открылась художественная инсталляция «Цветущий сад»

Художественная инсталляция «Цветущий сад» открылась на площади у западного фасада Музейно-выставочного комплекса «Манеж» в Санкт-Петербурге по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в комитете по культуре города.
Проект обращается к образу «цветущего сада» как культурному символу, связанному с русской усадебной традицией, представлениями о гармонии, обновлении и связи человека с природой. Инсталляция выстроена как многослойное пространство, объединяющее более 60 живых растений, среди которых яблони, вишни, сирень, сливы. Также на территории есть зоны отдыха для посетителей, зеркальные стелы и панели с изображениями картин. Кроме того, в инсталляции использованы фрагменты произведений из собраний российских музеев.
Уточним, проект реализуется в ходе Года петербургской культуры и паблик‑арт программы «Музейная линия», которые создаются на территории Манежа с 2018 года. Их тематика и форматы варьировались — от световых и звуковых инсталляций до ландшафтных композиций, уличных скульптур и мультимедийных перформансов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.