Бастрыкин взял на контроль расследование массового отравления детей в Калининграде

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного после вспышки сальмонеллеза в детском центре Калининграда. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Ранее в СМИ и соцсетях появилась информация о том, что в частном центре по уходу и присмотру за несовершеннолетними кишечной инфекцией заболели 16 человек, включая 11 детей в возрасте от двух до пяти лет. По предварительным данным, в учреждении систематически нарушались санитарные нормы при организации питания.
По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело.
«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Калининградской области Канонерову Д. Г. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — заявили в ведомстве.