В Лодейном Поле Ленобласти построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Запланировано строительство здания площадью 2700 кв. м. В проекте предусмотрены залы для игр, хореографии, пауэрлифтинга, аэробики и тренажеров. Единовременно комплекс сможет принимать до 150 человек. Для маломобильных жителей предусмотрены лифт и доступные санитарные помещения. В здании также разместится медицинский кабинет, административные и технические зоны. Завершить строительство планируется осенью 2027 года.