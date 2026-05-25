В Лодейном Поле Ленобласти построят физкультурно-оздоровительный комплекс

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) появится на улице Гагарина в городе Лодейное Поле при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по строительству Ленинградской области.
Запланировано строительство здания площадью 2700 кв. м. В проекте предусмотрены залы для игр, хореографии, пауэрлифтинга, аэробики и тренажеров. Единовременно комплекс сможет принимать до 150 человек. Для маломобильных жителей предусмотрены лифт и доступные санитарные помещения. В здании также разместится медицинский кабинет, административные и технические зоны. Завершить строительство планируется осенью 2027 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.