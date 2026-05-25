В ПВР в Ростовской области находятся более двух тысяч человек

На сегодняшний день в пунктах временного размещения в Ростовской области проживают более 2 тыс. беженцев с территорий Донбасса и Украины, из которых около 500 человек — дети. Об этом в своем telegram-канале в Max сообщила Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Сейчас здесь работают 23 таких пункта», — уточнила госпожа Лантратова.

Как отмечается в сообщении, в Ростовской области 614 детей, вынужденных покинуть территории боевых действий, ходят в детские сады, а школы посещают 4 тыс. учеников. Кроме того, более тысячи временных переселенцев обучаются в колледжах и техникумах.