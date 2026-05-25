Народные приметы на 26 мая: комары сегодня помогут больным

Сегодня по народному календарю Лукерья Комарница, Гречишница. По поверью, комары сегодня способны принести пользу. Традиционно в этот день открывали окна и двери в домах, где были больные, чтобы в помещения могли свободно залетать кровососущие насекомые. Считалось, что вместе с кровью они высосут и недуг. На Гречишницу сеяли раннюю гречиху (маевку). По поверьям, любое посаженное в праздник растение даст хороший урожай. Для укрепления здоровья и привлечения удачи на стол ставили гречневую кашу и блины с гречишным медом. Верили, что употребление этих продуктов в праздник принесет удачу и укрепит здоровье.