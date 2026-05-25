Народные приметы на 26 мая: комары сегодня помогут больным

Сегодня надо тщательно следить за чистотой расчёски.

Источник: Хабаровский край сегодня

Сегодня по народному календарю Лукерья Комарница, Гречишница. По поверью, комары сегодня способны принести пользу. Традиционно в этот день открывали окна и двери в домах, где были больные, чтобы в помещения могли свободно залетать кровососущие насекомые. Считалось, что вместе с кровью они высосут и недуг. На Гречишницу сеяли раннюю гречиху (маевку). По поверьям, любое посаженное в праздник растение даст хороший урожай. Для укрепления здоровья и привлечения удачи на стол ставили гречневую кашу и блины с гречишным медом. Верили, что употребление этих продуктов в праздник принесет удачу и укрепит здоровье.

Сегодня нельзя плакать — слезы могут привлечь серьезные неприятности. Не стоит отдавать свою одежду, вместе с ней есть риск «отдать» благополучие и достаток. Разбить посуду сегодня — плохая примета. Если утварь разбили, осколки нужно аккуратно собрать, завернуть в ткань и закапать под деревом.

Сегодня нужно проветрить дом и навести порядок. День подходит для рукоделия, созданные сегодня изделия привлекут благополучие. Чтобы избежать семейных ссор, сегодня надо тщательно очищать расчески от волос.

Народные приметы на 26 мая:

— на улице много комаров — к богатому урожаю зерновых;

— много мошки — к обилию грибов;

— нет кровососущих — к неурожаю овса и засухе в конце мая;

— дует сильный ветер — к переменчивой погоде летом.

— день выдался дождливым — первый летний месяц будет сырым.

Источник: iz.ru.