Пермский разработчик геопорталов увеличил прибыль и выручку

Пермское ООО «Скайори» поделилось финансовыми результатами за 2025 год. Согласно Rusprofile, выручка компании составила 285,5 млн руб., что на 39% выше показателя предыдущего года (205 млн руб.). Чистая прибыль ООО также увеличилась на 39% с 65,5 млн до 90,9 млн руб. По состоянию на конец 2025 года совокупные активы организации составили 224 млн руб. Это на 57,8 млн руб. больше, чем годом ранее.