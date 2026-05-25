СК: волгоградка жгла ребенка и держала его в ледяном бассейне

— Установлено, что летом прошлого года во дворе одного из домов фигуранты избили малолетнего после того, как он случайно повредил каркасный бассейн. После этого мальчика бросили в наполненный холодной водой бассейн и не позволяли ему выбраться, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.