СК: волгоградка жгла ребенка и держала его в ледяном бассейне

В Нехаевском районе Волгоградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летней женщины и её 42-летнего сожителя. Мать-садистка превратила в ад жизнь собственного ребёнка, регулярно избивая и истязая его.

— Установлено, что летом прошлого года во дворе одного из домов фигуранты избили малолетнего после того, как он случайно повредил каркасный бассейн. После этого мальчика бросили в наполненный холодной водой бассейн и не позволяли ему выбраться, — сообщили в СУ СК России по Волгоградской области.

Однако, это лишь один из множества эпизодов, полагают следователи. В частности сообщается, что мать регулярно тушила о ребёнка зажженные спички.

В отношении садистки и ее сожителя возбуждено уголовное дело по п. «г, е» ч.2 ст. 117 УК РФ. За групповое истязание ребёнка им грозит до 7 лет тюрьмы.

По сообщению СУ СКР, в настоящее время ребенок находится в безопасности — он передан родному отцу.

Фото из архива ИА «Высота 102».