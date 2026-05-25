«Вычесть марципаны из дверей»: как прошло очередное заседание суда о растрате в ФКР

Показательный пример, как мотивация действует на работников, привела бывший руководитель абонентского отдела Оксана Иванова, которая работала в ФКР с 2017 года по январь 2025-го. «Мы все обсуждали, на что жалуются наши сотрудники, с какими проблемами сталкиваются, — пояснила она. — Дело в том, что раньше у нас была большая текучесть кадров. Но последние года 3−4 текучести не стало. Руководство пыталось удержать людей. Расскажу про своих сотрудников. У нас 8-часовой рабочий день, но по факту он длился больше. Нередко оставались на работе до 8−9 вечера. Мы целыми днями работаем с гражданами, за компьютерами, у нас сидячий образ жизни. Многие жаловались, что болят спины и нет возможности после работы заняться спортом. Ведь дома хочется и семье уделить внимание. И нам в фонде организовали волейбол и йогу поблизости, чтобы в обед можно было выйти, позаниматься».