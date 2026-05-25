В Крыму за три месяца от клещей обработали почти 1780 гектаров

«С марта 2026 года начато проведение акарицидных обработок на территориях муниципалитетов, обработано 1779,1 га территорий, в том числе ЛОУ 153,5 га», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре напомнили, что в соответствии с санитарным законодательством всем собственникам объектов, находящихся в лесных и парковых зонах, местах массового отдыха людей, необходимо провести акарицидные обработки по энтомологическим показаниям на прилегающих территориях.
В ведомстве отметили, что число жителей полуострова, пострадавших от укусов клещей, ниже прошлогодней и не превышает среднемноголетние показатели.
«С начала года на территории Республики Крым и г. Севастополя зарегистрировано 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. В 2025 году на это время зафиксировано восемь случаев», — сообщили в управлении.
Кроме того, с начала года результаты исследования клещей, снятых с людей, свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 6,5% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом — 1,9%, моноцитарным эрлихиозом — 0,4%.
В управлении подчеркнули важность вакцинации против клещевого энцефалита. Прививки показаны людям, выполняющим сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, геологические, лесозаготовительные работы, а также егерям, лесникам.
«С начала 2026 года привито и ревакцинировано против клещевого вирусного энцефалита 2726 человек, относящихся к контингенту группы риска — лесники, студенты, проходящие производственную практику в горно-лесных зонах и лица, выезжающие на эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту территории. Серопрофилактику получил 101 человек», — добавили в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что число обращений по поводу укусов клещей в Крыму и Севастополе снизилось по сравнению с прошлым годом и составляет 555 случаев.