В России предложили ввести оплату проезда по QR-кодам на остановках

Разработанная Минтрансом России в 2022 году технология оплаты по геопозиции функционирует в ряде российских городов. Она внедрена в Ярославле, Ижевске, Твери, Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Курске и Костроме. Согласно стратегии в области цифровой трансформации транспорта до 2030 года, бесконтактная оплата проезда по геопозиции в общественном транспорте России к 2030 году должна заработать в 250 городах.