В Оренбурге пройдет гастрономический фестиваль и ярмарка мастеров

Гастрономический фестиваль «Вкусы Оренбуржья» и ярмарка «Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье» пройдут 30−31 мая на площади Ленина в Оренбурге. При поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» более 150 мастеров и брендов представят свои изделия, сообщили в аппарате губернатора и правительства Оренбургской области.
Ежегодно масштабные мероприятия объединяют тысячи гостей и жителей региона. На этот раз участники гастрофестиваля подготовят гастрономическую палитру региона. Особое внимание уделят блюдам с историей. Желающие смогут попробовать старейший стритфуд Оренбурга — легендарный орский пирожок, а также калач с томленой уткой из печи, сбитень из самовара. Кульминацией фестиваля станет подведение итогов первого гастрономического конкурса «Степной гурман».
На втором мероприятии — ярмарке «Мой бизнес. Сделано в Оренбуржье» — гости смогут посмотреть и купить понравившиеся товары от ремесленников и производителей продуктов питания, одежды, украшений, сувениров, домашнего декора. Весной и осенью 2025 года аналогичную ярмарку посетили более 100 тыс. человек.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.