МАРТ возмутился ненадлежащей рекламой шаурмы с курицей и ножом

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Беларуси, после рассмотрения обращений выдало организациям ряд предписаний.
В частности, в адрес ООО «АрниваБел». Предписание касается распространения в Минске ненадлежащей наружной рекламы объекта общественного питания «Шаурма». Речь о тексте «Он вылупился не для жизни, а для идеальной шаурмы», а также изображении курицы и ножа. МАРТ сообщает:
«Рассматриваемая наружная реклама нарушает общепринятые нормы морали, так как обесценивает жизнь живого существа, нарушая принципы гуманности, и в силу требований законодательства о рекламе является неэтичной».
Также предписание за распространение ненадлежащей рекламы получило ООО за рекламу о деятельности компании, оказывающей посреднические услуги по оформлению виз. Вопрос заключался в том, что потребители вводятся в заблуждение «относительно достоверного наименования организации, оказывающей посреднические услуги по оформлению виз».
Кстати, МАРТ выдал предписание медицинскому центру «Лодэ» — вот из-за чего.
Ранее МинЖКХ сказало белорусам про оплату коммунальных услуг в рассрочку.
Тем временем мы собрали, что можно и нельзя делать в подъезде и в общем тамбуре в Беларуси: уборка, капремонт, время устранения аварий, установка видеокамер, штраф за велосипед.