В городе Щучье в Курганской области провели экологическую акцию

Учащиеся первого корпуса средней общеобразовательной школы № 1 города Щучье Курганской области привели в порядок прибрежную территорию у озера Нифанское. Акция «Чистый берег» прошла при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Щучанского округа.
К экологическому мероприятию присоединились учащиеся 5−6 классов. Вместе они привели в порядок берег озера неподалеку от стадиона «Труд». Школьники собрали несколько мешков мусора и отнесли их на ближайшие контейнерные площадки. Особое внимание уделили раздельному сбору, чтобы впоследствии пластик, стекло, пакеты, бутылки и другие бытовые отходы могли отправить на переработку.
«Работа велась дружно и слаженно. Каждый из наших школьников старался внести свой вклад в общее благое дело», — отметила заместитель директора школы по воспитательной работе Татьяна Клементьева.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.