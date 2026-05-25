В Калининграде ищут нового подрядчика для расчистки Верхнего озера

Начальная цена контракта составляет 41,2 миллиона рублей.

В Калининграде ищут нового подрядчика для расчистки Верхнего озера. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.

Победителю торгов предстоит расчистить два участка Верхнего озера. Первый — протяжённостью около 500 метров. Он начинается в районе дома № 16 В на улице Толстого и заканчивается напротив здания № 29 на Верхнеозёрной.

Протяжённость второго участка составляет 300 метров. Он начинается в районе впадения в пруд Ботанического ручья и доходит до Паркового моста.

Начальная цена контракта составляет 41,2 миллиона рублей. Заказчиком выступает «ЕКАТ-Калининград». Подрядчика определят 16 июня. Работы необходимо выполнить до 20 августа 2027 года.

Верхнее озеро планировали расчистить до конца 2025-го. Однако власти расторгли контракт с подрядчиком из-за ненадлежащего исполнения договора. Прокуратура вносила представление МБУ «Гидротехник» из-за загрязнения водоёма. В Минприроды говорили, что начнут расчистку в первом квартале 2026 года.

Работы должно было выполнить ООО «Фаворит Спецтехника» за 21,7 миллиона рублей. Компании предстояло расчистить водоём от улицы Верхнеозёрной до парка «Юность». В контракт входили ликвидация донных отложений, удаление мусора и устранение всех выявленных незаконных сбросов.

В Калининграде регулярно наблюдается загрязнение Верхнего озера, которое сопровождается гибелью рыбы и птиц. Исследования показали, что они умирают из-за цирроза печени. В качестве вероятной причины также называли сине-зелёные водоросли.

