Виктор Анисимов: важно привлекать талантливую молодежь к решению задач экономики

Более 105 тысяч человек обучается в высших учебных заведениях в Нижегородской области. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Нижегородской области Виктор Анисимов на XV Международном симпозиуме «История и политика: “Государственное и муниципальное управление в России: традиции и современность” в Нижегородском институте управления — филиале РАНХиГС 25 мая.
Он отметил высокое качество подготовки молодых специалистов в нижегородских вузах.
«Сейчас важно привлекать талантливую молодежь для развития экономики и социальной инфраструктуры Нижегородской области. Наши гуманитарные и технические вузы готовят высококлассных специалистов, которые смогут стать профессионалами своего дела», — сказал Виктор Анисимов.
По его словам, в филиале РАНХиГС обучаются будущие управленцы, которые «смогут встать во главе той или иной системы и не навредить ей».
«Управленец — это человек, который не только призван руководить важными процессами, принимать решения, но и служить во благо страны и региона», — подчеркнул Анисимов.
Он добавил, что 19 тысяч выпускников нижегородских вузов прошлого года сегодня успешно применяют своих навыки в разных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре.