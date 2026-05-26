Штормовой ветер, грозы и похолодание ожидают белорусов в ближайшие дни

МИНСК, 25 мая — Sputnik. Во вторник, 26 мая, в Беларуси объявлен оранжевый уровень погодной опасности, сообщается на сайте Белгидромета. По западной части страны днем прогнозируется усиление северо-западного ветра — порывы будут достигать 15−18 метров в секунду, сообщили синоптики.

Источник: Sputnik.by

В целом погода во вторник будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов и поступления прохладного воздуха. Ожидается переменная облачность. Дожди пройдут ночью локально, а утром и днем — уже на большей части территории, возможны грозы. Ветер северо-западный, умеренный, днем порывистый, местами сильный (особенно на западе). Температура ночью составит +8…+14°С, днем +15…+21°С, на юго-западе воздух прогреется до +25°С.

В среду и четверг, 27—28 мая, белорусскую погоду продолжат определять фронтальные разделы и холодные воздушные массы с севера Европы. Будет облачно с прояснениями, в страну придет похолодание, сообщают синоптики.

В среду 27 числа дожди пройдут на большей части страны, местами с грозами. Ветер северо-западный, порывистый, местами сильный. Температура ночью +7…+14°С, днем — от +11°С на севере до +21°С на юго-западе.

В четверг 28 мая дожди сохранятся на большей части территории, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер также будет северо-западным, порывистым, местами сильным. Похолодает сильнее: ночью +3…+9°С, днем — от +9°С на северо-востоке до +19°С на юго-западе.