Штормовой ветер, грозы и похолодание ожидают белорусов в ближайшие дни

В целом погода во вторник будет формироваться под влиянием атмосферных фронтов и поступления прохладного воздуха. Ожидается переменная облачность. Дожди пройдут ночью локально, а утром и днем — уже на большей части территории, возможны грозы. Ветер северо-западный, умеренный, днем порывистый, местами сильный (особенно на западе). Температура ночью составит +8…+14°С, днем +15…+21°С, на юго-западе воздух прогреется до +25°С.