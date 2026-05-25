В МИД России прокомментировали задержание в Чехии митрополита Илариона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание митрополита Илариона в Чехии спланированной провокацией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
«Расцениваем данный инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.
В министерстве подчеркнули, что обыск в автомобиле митрополита провели с грубыми нарушениями — без понятых, а также без фото- и видеофиксации. При этом экспресс-тест самого Илариона на наличие наркотиков в организме показал отрицательный результат.
Российское внешнеполитическое ведомство потребовало немедленно освободить митрополита Илариона и прекратить сфабрикованное разбирательство. В связи с инцидентом МИД намерен выразить решительный протест главе чешской дипломатической миссии в Москве.
В ведомстве также добавили, что российское посольство оказывает священнослужителю всю необходимую помощь — дипломаты уже получили к нему консульский доступ.
Митрополита Илариона, который служит в храме апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, задержали в Чехии в воскресенье. Местная полиция заявила, что в багажнике его автомобиля якобы были найдены контейнеры с неизвестным белым веществом. Сам священнослужитель категорически отверг причастность к какому-либо нарушению закона.