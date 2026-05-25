Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД России прокомментировали задержание в Чехии митрополита Илариона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание митрополита Илариона в Чехии целенаправленной провокацией. Ведомство указало на грубые нарушения при обыске, включая отсутствие понятых и видеофиксации.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: Александр Ярик/ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание митрополита Илариона в Чехии спланированной провокацией. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Расцениваем данный инцидент как целенаправленную срежиссированную провокацию, имеющую целью очернить как самого митрополита, так и в его лице православие в принципе, подвергающееся в последнее время нападкам в Чехии», — говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

В министерстве подчеркнули, что обыск в автомобиле митрополита провели с грубыми нарушениями — без понятых, а также без фото- и видеофиксации. При этом экспресс-тест самого Илариона на наличие наркотиков в организме показал отрицательный результат.

Российское внешнеполитическое ведомство потребовало немедленно освободить митрополита Илариона и прекратить сфабрикованное разбирательство. В связи с инцидентом МИД намерен выразить решительный протест главе чешской дипломатической миссии в Москве.

В ведомстве также добавили, что российское посольство оказывает священнослужителю всю необходимую помощь — дипломаты уже получили к нему консульский доступ.

Митрополита Илариона, который служит в храме апостолов Петра и Павла в Карловых Варах, задержали в Чехии в воскресенье. Местная полиция заявила, что в багажнике его автомобиля якобы были найдены контейнеры с неизвестным белым веществом. Сам священнослужитель категорически отверг причастность к какому-либо нарушению закона.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше