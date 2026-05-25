Жители Ростовской области смогут увидеть интересные астрономические явления в июне

29 июня ожидается микролуние — полнолуние, совпадающее с апогеем орбиты Луны. Видимый размер спутника Земли в моменты микролуния примерно на 10% меньше, а яркость — на 25% ниже, чем во время обычного полнолуния. Происходят микролуния примерно 2−3 раза в год.