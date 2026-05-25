Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростовской области смогут увидеть интересные астрономические явления в июне

Ростовчане смогут наблюдать парад планет и микролуние.

Источник: Комсомольская правда

Жители Ростовской области смогут наблюдать интересные астрономические явления в июне. Об этом «КП-Ростов-на-Дону» рассказал заведующий обсерватории парка имени Максима Горького в Ростове Николай Демин.

По словам специалиста, 9 июня ожидается соединение Венеры и Юпитера в созвездии Близнецов. Пронаблюдать явление можно будет вечером в западной части небосвода сразу после захода Солнца.

12 июня можно будет увидеть выравнивание (парад) трех планет Солнечной системы: Меркурия, Венеры и Юпитера. Для этого лучше всего выехать за пределы города и найти место с открытым юго-западным горизонтом.

29 июня ожидается микролуние — полнолуние, совпадающее с апогеем орбиты Луны. Видимый размер спутника Земли в моменты микролуния примерно на 10% меньше, а яркость — на 25% ниже, чем во время обычного полнолуния. Происходят микролуния примерно 2−3 раза в год.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!