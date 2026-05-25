Ростовской УФАС включило в реестр недобросовестных поставщиков петербургский «Иртыш Инвест»

«Все началось с того, что заказчик заключил контракт с организацией на поставку топливных дров, стоимость которого превысила 11 млн. руб. Крайний срок поставки был установлен на начало марта 2025 года, но к июлю того же года товар так и не был поставлен в полном объеме. В связи с этим заказчик принял решение об одностороннем отказе от исполнения контракта», — сказано в сообщении. Теперь компания не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках в течение двух лет.