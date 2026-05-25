В Новокузнецке в Кузбассе модернизируют творческое пространство для детей

Современный детский культурно-просветительский центр появится на площадке творческого пространства «Арт-Ильинка» в Новоильинском районе Новокузнецка в Кузбассе, сообщили в отделе по работе со СМИ администрации города. Необходимую модернизацию проведут по нацпроекту «Семья».
Ремонт охватит площадь более 100 кв. м. В помещениях создадут комфортные и безопасные условия для занятий с воспитанниками разного возраста. В культурно-просветительском центре установят новую мебель, специализированное оборудование и технические средства. Например, с помощью интерактивных комплексов дошкольников будут учить чтению, счету и развивать у них внимание, память. Планируется, что уже осенью обновленная «Арт-Ильинка» распахнет свои двери.
«Основным направлением останется творческое развитие детей разных возрастов: керамика, лепка, рисование, декоративно-прикладное искусство. Новые направления: раннее развитие малышей от года с помощью игр, книг, различных конструкторов, интерактивной песочницы, подготовка детей 4−7 лет к школе», — рассказала директор многофункционального культурно-досугового комплекса Центрального района Людмила Сысоева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.