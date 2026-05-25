В Новокузнецке в Кузбассе модернизируют творческое пространство для детей

Ремонт охватит площадь более 100 кв. м. В помещениях создадут комфортные и безопасные условия для занятий с воспитанниками разного возраста. В культурно-просветительском центре установят новую мебель, специализированное оборудование и технические средства. Например, с помощью интерактивных комплексов дошкольников будут учить чтению, счету и развивать у них внимание, память. Планируется, что уже осенью обновленная «Арт-Ильинка» распахнет свои двери.