Экс-глава Новочеркасска Лысенко ответит за взятку в виде земли и дома на ней

Новочеркасский городской суд принял в производство уголовное дело в отношении бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Экс-градоначальника, сообщает Привет-Ростов, обвиняют в получении взятки в крупном размере.

— По версии следствия, в 2024 году Лысенко через посредника получил от коммерческой организации взятку в виде земельного участка и услуги по строительству жилого дома, что эквивалентно 20 млн рублей, — передает издание.

Уточняется, что горсуд Новочеркасска также принял материалы дела в отношении бывшего начальника отдела муниципальной службы и развития персонала администрации Новочеркасска Любима Белова. Предварительное следствие и прокуратура настаивают на том, что именно он организовал передачу взятки по поручению Лысенко.

Задержание Лысенко состоялось в мае 2025 года. В день ареста мэр был отправлен в СИЗО, откуда подал заявление об увольнении с должности.